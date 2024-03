Operaio morto dopo una caduta a Genova in un incidente sul lavoro in via Carpenara durante il turno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unildi: è caduto da un'altezza di oltre tre metri in via, fatale l'

(Adnkronos) – Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro ( Sondrio ). L' incidente si ... (webmagazine24)

La vittima, 51 anni, schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da ... (sbircialanotizia)

Un Operaio è morto schiacciato nel cantiere dove stava lavorando a Valdidentro . in provincia di Sondrio , nella mattinata di venerdì 22 marzo (notizie.virgilio)

Operaio cade da oltre tre metri e muore - Un Operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli Ancora da chiarire le cause dell'infortunio mortale. Sul posto sono ...ansa

L’urlo dei tamburi a Buenos Aires – di Agostino Spataro - Sfilano le “madres” (molte “abuelas”), gli orfani, i figli e le figlie dei desaparecidos. I sopravvissuti del genocidio. Trentamila furono le vit­time: una città media abitata da soli giovani dai 20 ...ticinolive.ch

Tragedia nel tunnel del Brennero, un 57enne è morto travolto da un treno di rifornimento materiali - Un 57enne è morto travolto all'altezza di Innsbruck travolto da un treno ... linea est quando è stato investito da un treno di rifornimento di materiali per gli operai nelle aree di lavoro nella ...ildolomiti