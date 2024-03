(Di venerdì 22 marzo 2024) Chokri Bouhali, l'di 45 annidopo esser caduto dal tetto di un fabbricato a, non avrebbe avuto ledipreviste per i lavori in quota. Secondo quanto affermato dal fratello, Bouhali non indossava né l'imbracatura né il casco ed è scivolato dal tetto in pendenza facendo un volo di oltre 9 metri. Un amico che si trovava sul posto ha dato immediatamente l'allarme. Il fratello di Chokri è arrivato con un piccolo motocarro e l'ha portato sulla strada principale dove nel frattempo era arrivata l'ambulanza. Inutili le manovre di rianimazione, Bouhali è spirato poco dopo.

Un Operaio è morto a Genova durante il turno di lavoro : è caduto da un'altezza di oltre tre metri in via Carpenara , fatale l' incidente (notizie.virgilio)

Un operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli. Ancora da chiarire le cause dell’infortunio mortale. Sul posto sono ... (gazzettadelsud)

Operaio morto a Pegli, non aveva le dotazioni di sicurezza - Chokri Bouhali, l'Operaio di 45 anni morto dopo esser caduto dal tetto di un fabbricato a Pegli, non avrebbe avuto le dotazioni di sicurezza previste per i lavori in quota. Secondo quanto affermato ...ansa

Operaio cade da oltre tre metri e muore. 'Non aveva le dotazioni di sicurezza' - Un Operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli Ancora da chiarire le cause dell'infortunio mortale. Sul posto sono ...ansa

Genova, cade da ponteggio: morto Operaio 40enne - Tragedia sul lavoro a Pegli, nel ponente di Genova. Un Operaio di circa 40 anni è precipitato mentre lavorava su un ponteggio ad alcune ristrutturazioni.lapresse