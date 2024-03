Onu | veto di Russia e Cina a Usa su Gaza

(Di venerdì 22 marzo 2024) 14.47 Lae lahanno bocciato colal Consiglio di sicurezza dell' Onu la risoluzione proposta dagli Stati Uniti sulla tregua a. La risoluzione ha ottenuto 11 voti a favore, 3 contrari (e Algeria) e una astensione. Nella bozza si chiedeva "un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti", facilitare la consegna degli aiuti "essenziali" e sostenere i colloqui in corso fra Israele e Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi.

Gaza, si tratta nel Qatar per una tregua, decine di tonnellate di aiuti bloccati a Rafah, l'Onu: «Situazione disperata nel nord della Striscia» - Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ...ilmessaggero

La Cina sosterrà all'Onu le iniziative per fermare i combattimenti a Gaza - La Cina ha affermato venerdì di sostenere le iniziative del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per porre fine ai combattimenti a Gaza, senza dire se Pechino, membro permanente del consiglio ...globalist