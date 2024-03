Oltremare | un villaggio per la coppia di youtuber “DinsiemE”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Rimini, 22 marzo 2024 – Glisbarcano ad Oltermare e presentano un’area interamente dedicata all’universo kids: il MegaGame Village. Il parco tematico di Riccione si arricchisce di un nuovo spazio, il primo in Italia, dedicato ai due creator digitali Erick e Dominick. I due collaborano da tempo conper eventi primaverili ed estivi e cercavano proprio un parco divertimenti dove realizzare un grande sogno: costruire uno spazio tutto loro per far divertire i più piccoli. In meno di trenta giorni l’area del vecchio globo del parco è stata riqualificata e tematizzata per creare uno spazio di trecento metri quadri dai colori sgargianti. All’interno saranno allestiti spazi giochi e aree espositive dove i piccoli ospiti potranno conoscere da vicino il mondoe della loro serie tv MegaGame. ...