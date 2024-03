Oim | trovata in Libia una fossa comune con almeno 65 corpi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una "" con65è stata scoperta nel sudovest della. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in una nota. "Le circostanze della loro morte e la loro nazionalità restano ignote, ma si ritiene che siano morti mentre venivano trasportati clandestinamente attraverso il deserto - aggiunge l'Oim -. Quest'ultima tragedia evidenzia l'urgente necessità di affrontare le sfide della migrazione irregolare, attraverso una risposta coordinata al traffico di migranti. Senza percorsi regolari per la migrazione legale, tali tragedie continueranno a essere una caratteristica lungo questo percorso". "Le autorità libiche stanno indagando su questi decessi", prosegue il comunicato dell'Oim che "invita la, insieme alle agenzie partner delle Nazioni ...