Oculistica | a San Marino corso teorico-pratico in chirurgia refrattiva

Attesi migliaia di pellegrini per la Via Crucis vivente del 24 marzo a San Salvatore di Fitalia - Il prossimo 24 marzo si svolgeranno la Festa delle Palme e la rappresentazione della Via Crucis Vivente a San Salvatore ...98zero

Tre operai feriti in un incidente sul lavoro in Trentino - Tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro che si è verificato poco prima delle tre di questa mattina nel cantiere della galleria Passo San Giovanni-Cretaccio ... sono stati portati all ...ansa

Avellino, ospedale San Giuseppe Moscati: infermieri risarciti con 4.500 euro ciascuno - Sessantotto infermieri in servizio presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino riceveranno oltre 300 mila euro di risarcimento: negli ultimi nove anni, a partire dal 2015, l'Azienda ...ilmattino