(Di venerdì 22 marzo 2024) La vittima, 51 anni,da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro Undi 51 anni èdopo essere rimastoda pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro (). L'si

Il 22 marzo prezzi di benzina e diesel in rialzo: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada - Quarto weekend di marzo, i prezzi di benzina e diesel ancora in rialzo: quanto costa un pieno in città o in autostrada ...notizie.virgilio

I numeri smentiscono Salvini: a Bologna col limite dei 30 km/h calano incidenti e feriti - Nei primi due mesi di “Città 30” la Polizia Locale bolognese ha svolto 43 giornate di controlli, che hanno visto impegnati 1.032 operatori. I veicoli controllati sono stati 4.578: 61 i verbali per ...tpi

Nuovo incidente sul lavoro, operaio morto schiacciato a Sondrio - (Adnkronos) – Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro (Sondrio). L'incidente si è ...sardegnareporter