Nuove pistole ai vigili | ma la gara è un pasticcio clamoroso | sono da ranger

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) La polizia locale ha comprato 1.200ma learmi non hanno la sicura manuale e potranno usarle solo i più esperti. Un modello simile 12 anni fa venne scartato. Agli 800 nuovi agenti che entreranno in servizio nei prossimi mesi, infatti, verrà consegnato esclusivamente il modello precedente, dotato di blocco esterno che impedisce al colpo di partire se non è l'operatore a sbloccare intenzionalmente la pistola. Eppure secondo il Comando di via della Consolazione i dispositivi interni dell'arma selezionata (la semiautomatica «Hechler und Koch SFP9» calibro 9 Parabellum 9x19) la rendono sicura e adatta anche all'ambiente urbano. Di fatto però d'ora in poi in dotazione aici saranno duediverse: per gli esperti la «H&K», per i neo assunti la «Beretta 84 Fs» calibro 9 corto. Di conseguenza ci ...