Nuova app BBC per i lettori di tutto il mondo | quanti vantaggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) La primavera appena iniziata porta con sé laapp BBC pensata per il pubblico internazionale e dunque appena distribuita globalmente. Il grande colosso dell’informazione britannica ha lanciato uno strumento utile a tutti coloro che vogliono tenersi informati sui principali argomenti di tendenza nelnel settore politica, economia, sport, cultura e molto altro ancora. Al di fuori del Regno Unito dunque, chiunque potrà beneficiare di news breaking e articoli di approfondimento contraddistinti dalla solita qualità dell’editore. Funzionamento Come annunciato dal gruppo BBC Studios, laapp si accompagna anche ad un completo redesign del portale di informazione BBC.com. Il download gratuito dell’applicazione è già disponibile per gli italiani sull’app store di Apple per gli iPhone. Per quanto riguarda i device Android, ...