Nucleare è futuro Da Bruxelles 34 nazioni guardano all’atomo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Solo una decina d’anni fa, a ridosso del disastro di Fukushima, difficilmente si sarebbe potuto immaginare un evento come quello che si è tenuto giovedì aall’ombra dell’Atomium, il monumento eretto nel 1958 sulla scia dell’ottimismo per l’uso delcivile. Si è trattato del primo Summit internazionale dell’energia, partecipato da 34 Paesi, tra cui l’Italia, che hanno firmato un patto per rendere l’atomo più centrale nel mix energetico del. Presente anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a testimoniare l’appoggio dell’Ue. È un cambio di direzione che si è sostanziato nell’ultima decina d’anni, ha preso ulteriore slancio da quando Vladimir Putin ha ricattato l’Europa con le forniture di gas, e si è tradotto nella promessa, durante la Cop28 a fine 2023, di ...