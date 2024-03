Non volere volare | trailer e poster italiano in esclusiva della folle commedia sulla paura di volare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il veterano Timothy Spall guida un cast di fobici e timorati del volo nella pazzadi Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Non, in. Metti insieme un gruppo di passeggeri terrorizzati dal volo nell'estremo nord, alle prese con condizioni meteo disperate e ritardi catastrofici ed ecco Non. Ilofferti inda Movieplayer.it anticipano ilmoodpellicola diretta dal regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, che arriverà nei cinema italiani dal 18 aprile distribuita da I Wonder Pictures. Primo ...