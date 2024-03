“Non so come dirtelo…” Grande Fratello | Mirko di nuovo da Perla ma c’è la svolta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Semifinale al cardiopalma aldove,ci si aspettava, non c’è stata una sola eliminazione ma ben tre. E che eliminazioni: fuori Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, unico veterano dei tre, ha perso la sfida conVatiero, che diventa quindi quinta finalista del reality show dopo Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. E a regalare a, suo malgrado, questa opportunità è stato proprio Giuseppe Garibaldi che ancora una volta ha sbagliato le sue valutazioni (l’ha scelta in sfida) e dunque ha perso la possibilità di giocarsi la finale. Grossa sorpresa e anchecommozione per l’uscita del bidello. “Giuseppe sei l’uomo più buono e generoso di tutta la casa, te la meritavi tutta la finale”, il ...