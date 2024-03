“Non me l’aspettavo” | delusione di Garibaldi per l’eliminazione prima della finale | la reazione a caldo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Colpo di scena nella puntata di ieri del Grande Fratello. La semi, oltre a regalare due nuove finaliste, ha anche decretato tre eliminazioni importanti. A lasciare la spiatissima Casa nel corsosemi, sono stati Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe. Giuseppeeliminato: laLa vera sorpresa è stata però propriodel bidello calabrese, che sperava di arrivare in. Giuseppenon ha mai nascosto questo suo forte desiderio, tanto da essersi autovotato per ben due volte, malgrado il gesto abbia fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi, definendolo “poco elegante”. Ieri sera però, persi è concluso il sogno di arrivare dritto in ...

Le prime parole di Giuseppe Garibaldi dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello in occasione della semi finale . Il concorrente non è riuscito ad accedere alla fase finale del gioco.Continua a ... (fanpage)

Sarah Altobello, l’intervista di Stefano Scala su TikTok finisce in gaffe: “Non ti avevo riconosciuta!” - L’ex vippona è rimasta sorpresa dalle domande del tiktoker Stefano Scala, che non sapeva della sua partecipazione al Grande Fratello: il video è virale ...libero

Pubblica Amministrazione, l’intelligenza artificiale è utile per il 77% dei dipendenti - La grande maggioranza dei dipendenti pubblici non vede rischi per il proprio posto (l’80% ne è poco o per nulla preoccupato), ma piuttosto immagina benefici per la produttività (60%) ...corriere

Non riesce a mostrare l’abbonamento. Studentessa di 14 anni cacciata dal bus - La denuncia Il padre: «Si era offertadi comprare il bigliettol’autista l’ha fatta scendere». Asf: «Verificheremo» Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche d ...laprovinciadicomo