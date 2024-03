“Non ha una vita?” | Angelica non prende bene la battuta di Signorini e mette like a commenti contro di lui

Mentre oggi, nel suo sesto viaggio in Medio Oriente dal 7 ottobre, il segretario di Stato americano Antony Blinken si fermerà in Israele e incontrerà Benjamin Netanyahu e i ministri del ... (quotidiano)

Marc Marquez intervistato da Repubblica. Nega di avere problemi col fantasma di Valentino Rossi ma poi lo definisce il più astuto non il più veloce o il più talentuoso. Scrive Repubblica. Marc ... (ilnapolista)

“Un uomo tranquillo crollato dopo la morte del padre”, chi è la vittima delle sevizie di due quindicenni - Ma è sempre stato zitto. Non parlava mai». Riccardo è preoccupato. L’uomo di cui parla, il massacrato, è un suo compaesano. Ha saputo ieri che due ragazzi di 15 e 16 anni lo hanno sequestrato per due ...torino.repubblica

Dinamo pronta per la difficile trasferta a Trento - Conferenza stampa in club house per analizzare il match che aspetta la Dinamo Banco di Sardegna sabato sera a Trento. Inizia coach Markovic che parla della sfida all’Aquila ...sassarinotizie

Gli articoli scientifici rischiano di sparire da Internet - Cosa succede quando una rivista online chiude La crisi della conservazione digitale minaccia la persistenza nel tempo di strumenti divenuti essenziali per lo studio e la ricerca ...ilbolive.unipd