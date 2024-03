“Non è mica la fine del mondo” | guida per alieni al rispetto della Terra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 - “Una società così evoluta che si è distrutta da sola”. Così, in un futuro lontanissimo, unaillustrata perdescrive l’umanità, accompagnando i turisti di altri pianeti alla scoperta di unormai disabitato. Lo racconta “Non èladel” (Rizzoli, 2017), opera di Francesca Riccioni realizzata insieme al compianto fumettista Tuono Pettinato, il pisano Andrea Paggiaro. Il libro sarà presentato sabato 23 marzo dalle ore 12 alle 13 nell’ambito dell’incontro ‘Universo Comics’ al Climate Fiction Days di Pistoia, in corso alla Biblioteca San Giorgio, in via Sandro Pertini, 340. All’evento saranno presenti anche Andrea Coccia, giornalista e scrittore tra i fondatori di ‘La Revue Dessinée Italia’, e Alice Favaro del Laboratorio per lo ...