«Non aggiungeva nulla alla storia | era solo divertente Per me è perfetto così | perché sono stata pagata per il lavoro e nessuno può dire che ho fatto schifo»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Barbie è stato il film cult dello scorso anno. Ma alcune settimane fa Helen Mirren ha rivelato che esiste una scena tagliata, interpretata da Olivia Colman. La 50enne attrice britannica è nota per la sua intepretazione della regina Anna nel film La Favorita, film per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista nel 2019. E ora ha raccontato che quello spezzone di Barbie rimosso in fase di montaggio «non l’ho mai nemmeno visto». Il primo trailer di “Barbie”, film sulla bambola che ha rivoluzionato il mondo dei giocattoli ...