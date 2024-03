“No Mirko | così no” Grande Fratello | Signorini lo manda fuori dallo studio E lui torna ‘diverso’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) AlAlfonsoha in un certo modo cacciato. Mentre parlava con lui delle vicende legate anche a Perla, il conduttore si è accorto che qualcosa non gli andava per niente a genio e ha preso questo provvedimento. Il padrone di casa lo ha riferito anche alla Vatiero e agli altri concorrenti, infatti successivamente Brunetti ha dovuto fare un cambiamento. Nella semifinale delc’è stato spazio quindi per questo siparietto di, che ha cacciatoperché insoddisfatto da ciò che aveva fatto fino a quel momento. Ricordiamo inoltre che l’ex gieffino è finito nel vortice del gossip nei giorni scorsi per un avvistamento ad una festa con Shaila Gatta, ma tra i ...