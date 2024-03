Nintendo chiude l’emulatore Switch Suyu dopo Yuzu

(Di venerdì 22 marzo 2024) La chiusura dele il breve destino del suo erede spirituale,, hanno gettato un’ombra cupa sulla comunità degli appassionati di videogiochi che desideravano portare l’esperienza della consolesul PC. La vicenda, che ha vistoagire energicamente per far rispettare i propri diritti di copyright, ha evidenziato le complesse dinamiche tra i creatori di emulatori e le grandi aziende di giochi.denuncia – Gamerbrain.netcolpisce ancora l’emulazioneA fine febbraio, i creatori dihanno ricevuto una denuncia per violazione di copyright da parte di, ponendo fine bruscamente al progetto che aveva permesso agli utenti di ...

Industria 2: il Reveal Trailer dell'FPS distopico chiude il Future Games Show - In chiusura del Future Games Show Spring Showcase è arrivato l'annuncio ufficiale di Industria 2, il nuovo capitolo della serie FPS distopica di Bleakmill ...everyeye

Custodia per Nintendo Switch ispirata a Zelda a soli 14€! - Questa bellissima custodia per Nintendo Switch è in sconto su Amazon a soli 14€ ed è ispirata al bellissimo Tears of the Kingdom!tomshw

Princess Peach Showtime! | Recensione - Princess Peach Showtime! si è rivelata una piacevolissima sorpresa, capace di trasmttere le stesse sensazioni provate con il primo Luigi's Mansion ...tomshw