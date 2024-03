New York City | tutta un’altra musica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Newè una melodia di tante lingue diverse, un quadro dalle infinite sfumature. Sembra quasi possibile carpirela sua grandezza dal rooftop di qualche grattacielo tra i giganti che gareggiano per toccare il cielo. Lo skyline è bellissimo, spazia dalla baia del fiume Hudson a nuove fantasie, svelando icone come l’Empire State Building o il Chrysler Building, con la suggestione di King Kong che spunta dondolandosi dalla cima. Tanti i nuovi record nel profilo urbano, altissimi e di virtuosa progettazione come il The Edge, il Top of the Rock, il Summit One Vanderbilt, lo One World Observatory, e il The Spiral, l’ultima vertigine di Manhattan per inaugurazione, situato sulla 34esima strada ovest tra Hudson Boulevard e 10th Avenue. Eppure è ai piani bassi che si inscena gran parte della vita newese, lungo ...