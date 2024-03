Nettuno | anziani abbandonati in una casa di riposo abusiva

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – I carabinieri della Stazione di, congiuntamente al NAS di Roma e a personale dell’ASL Roma 6 hanno sequestrato un immobile dove era stata improvvisata unadiper, priva di qualsiasi titolo autorizzativo e hanno denunciato 4 persone per abbandono di incapaci in concorso. I carabinieri hanno trovato nell’appartamento sei, completamente soli, senza nessuna figura professionale che li accudisse. Quindi giungevano sul posto, convocate dai militari, quattro persone che, a vario titolo, erano coinvolte con la situazione in atto. Successivamente, i medici del CAD (centro assistenza domiciliare) accertava che i sei ospiti, dopo una dettagliata visita medica, fossero in un tale stato di salute precario da necessitare di costante ...