“Nessun governo ce l' aveva mai fatta” Il sondaggio di Piepoli incorona Meloni

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Giorgiaper ben due giorni ha rassicurato gli italiani che non invieremo armi offensive in Ucraina e che quindici manteniamo ai margini della guerra. Tutto questo si è ripercosso in positivo sule in particolare su Fratelli d'Italia”. Inizia da questa considerazione l'analisi di Nicola, sondaggista interpellato da Il Giornale per fare un punto della situazione sul quadro politico attuale. Secondo l'esperto dell'Istituto“ilha un '38' nell'indicatore di fiducia, che preso oggi è notevole, soprattutto perché quasi in salita rispetto all'inizio dell'anno. È ben vero che è cominciato molto alto all'inizio del suo mandato (Ottobre 2022), a quota 45, ma sono passati quasi due anni e in termini di adesioni, specialmente quelle della parte più ...