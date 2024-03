In una giornata segnata dal dolore, un incidente mortale ha avvolto la provincia di Nuoro, lasciando la comunità in lutto. Un neonato di tre mesi ha perso tragicamente la vita in uno scontro ... (thesocialpost)

Fermo, 20 marzo 2024 – Appena nato era rimasto in vita per due sole ore, poi è spirato. La tragedia risale al 10 settembre 2014, quando una giovane madre fermana, sottoposta a un parto cesareo ... (ilrestodelcarlino)

Neonato morto al Pertini, pm chiudono il caso: “Si è trattato della sindrome da morte in culla” - Il Neonato è morto all’ospedale Sandro Pertini di Roma la notte tra il 7 e l’8 gennaio 2023. Inizialmente si era ipotizzato che fosse stato schiacciato inavvertitamente dalla madre, addormentatasi ...fanpage

Neonato morto in culla a Roma, scoperte le cause - Il Neonato era morto tra le braccia della mamma: la procura ora punta all’archiviazione del fascicolo Non ci sono responsabilità per la morte del Neonato morto al Sandro Pertini a soli tre giorni dell ...terzobinario

Neonato morto al “Pertini” nel letto della madre: «Lei e le infermiere non hanno responsabilità» Lei ha appena partorito un altro bimbo - Non ci sono responsabilità, né del personale sanitario né della madre, per il decesso di Carlo Mattia, che ha smesso di respirare a tre giorni di vita, nella notte tra il 7 ...ilmessaggero