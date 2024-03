Nel panino dei bambini c' era il vetro | choc a Milano | ecco chi è l' indagato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuova svolta nel caso delrinvenuto in alcuni panini serviti nelle mense di due elementari milanesi. La Procura diha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di «commercio di sostanze alimentari nocive» sui casi di alcuni «corpi estranei», in particolari quelli che, a seguito delle analisi eseguite, si sono rivelati essere dei frammenti di. Non plastica, come era stato inizialmente comunicato daRistorazione, la partecipata del Comune diche si occupa del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado. Al momento, nel fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Isabella Samek Lodovici con accertamenti affidati ai Carabinieri del Nas, èil legale ...