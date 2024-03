NBA | colpo Washington Wizards | cambiano gli equilibri a Ovest

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Importanti stravolgimenti in classifica per quanto riguarda la zona play-in della Western Conference, dove Dallas Mavericks, Phoenix Suns e Sacramento Kings sono protagoniste di una lotta molto agguerrita per il 6^ posto on classifica, che vorrebbe dire qualificazione diretta alla post-season. Fa notizia la vittoria degli, proprio sui Sacramento King. La squadra della capitale si impone per 109-102, grazie alla ottima prestazione dell’ex Lakers Kyle Kuzma, che, che mette a segno 31 punti. Sconfitta amara per Sabonis e compagni, che oltre a perdere con una delle peggiori squadre della lega questa stagione, precipitano in classifica; infatti, dal 6^ posto che occupavano prima della gara di questa notte, ora si trovano all’8^ posto, in piena zona play-in. Approfittano dello scivolone Dallas Mavs e Phoenix Suns. Con la vittoria per ...