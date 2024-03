NBA 2023 2024 | Jokic trascina Denver | Dallas vola con Doncic Non si fermano Magic e Rockets

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nel successo dei suoiNuggets per 113-100 contro i New York Knicks, Nikolaha messo a referto la sua 22^ tripla doppia stagionale. Serata da 30 punti, 14 rimbalzi e 11 assist per il serbo, grande protagonista nella notte italiana in cui si sono disputati sette match validi per la regular season NBA. Sugli scudi anche Luka, autore di 34 punti nel successo deiMavericks (il settimo nelle ultime otto gare) contro gli Utah Jazz. Trentello pure per Devin Booker, che si è caricato sulle spalle i Phoenix Suns e li ha portati alla vittoria contro gli Atlanta Hawks per 128-115. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATE Strepitoso momento di forma per gli Houston, capaci di piegare i Chicago Bulls per 127-117 e toccare quota 7 successi di ...