Natangelo racconta ‘Cenere’ | il libro sulla scomparsa della madre | “Parla della perdita e prova a esorcizzare la paura di rimanere soli”

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Il racconto mi ha chiamato e non ho potuto fermarmi”. Descrive così il vignettista del Fatto Quotidiano, Mario, la nascita del suo ultimoCenere, presentato alla libreria Feltrinelli di Roma, in cuiladi sua, avvenuta prematuramente un anno fa. Alla presentazione, insieme a, è intervenuto Pif, scrittore e autore televisivo. “Questoè stato una vera e propria seduta di psicoterapia – hato l’autore – sia nella prima parte, quella in cui ho pubblicato le tavole man mano che le disegnavo, sia nella seconda fase quella in cui ho cominciato a rielaborare il lutto.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

