NASCAR | dal COTA si torna a ‘girare a destra’

(Di venerdì 22 marzo 2024)questo week-end laCup Series all’interno di un tracciato stradale dopo il caratteristico round di Bristol. Per l’occasione ci sarà da divertirsi con la quarta edizione dell’EchoPark Grand Prix, appuntamento che si terrà all’interno del noto ‘Circuit of the Americas’. Il round che ci apprestiamo a commentare sarà il primo road course in programma per il campionato 2024. Austin spicca infatti nel programma in compagnia dei confermati Sonoma Raceway (California), Chicago Street Circuit (Illinois), Watkins Glen International (New York) e Charlotte Motor Speedway Roval (North Carolina). Come noto non vi sarà più il road course dell’Indianapolis Motor Speedway, da quest’anno verrà infatti riproposta la tradizionale ‘Brickyard 400’ su ovale. Ilviene proposto nella medesima versione che conosciamo per il Mondiale di F1, ...

NHL playoff standings: Rangers-Bruins the top game of the night - The two Original Six clubs square off Thursday night -- and possibly again in May. Plus, full playoff projections, draft lottery standings and more.espn.in

La F1 noia allontana il pubblico: perché Verstappen non è la causa, ma l’effetto - Il dominio Verstappen-Red Bull allontana il pubblico americano. La mancanza di spettacolo espone le fragilità della Formula 1 ...formulapassion

È già finito l'amore per la Formula 1 degli americani Cosa succede quando lo show torna ad essere sport - Negli ultimi anni è forte e chiara la direzione verso cui la Formula 1 si sta avviando: gli USA sono il futuro di questo sport. O almeno così sembrava dopo l’incredibile lotta al titolo del 2021, quan ...mowmag