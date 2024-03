Nardi a rischio forfait contro il Monopoli | Auteri valuta le alternative

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMisterrischia di non avere a disposizioneper la sfida di domaniil. L’ex Reggiana soffre di un fastidio all’adduttore e oggi sarà sottoposto ad una ecografia per capire l’entità del problema. Il metronomo giallorosso, dopo il suo debutto con la maglia della Strega avvenutoil Brindisi ad inizio febbraio, è diventato un perno insostituibile dello scacchiere di mister, ma i sanitari valuteranno anche in prospettiva il suo utilizzo domani per evitare di perderlo per più tempo nel caso emerga qualcosa dagli accertamenti clinici. In quel ruolo, il sostituto naturale è Agazzi, ma non è da escludere l’impiego di Talia, che assicurerebbe più dinamismo al reparto. Nella lista dei convocati che mister ...