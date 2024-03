Napoli | per il dopo Zielinski piace anche Szymanski

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilstarebbe considerando Sebastianun ipotesi per sostituire il centrocampista Piotr. Non solo Georgiy Sudakov,Sebastiansarebbe considerato daltra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Un esperto calciatore spagnolo è entrato nella lista dei desideri del Napoli , da Barcellona arrivano notizie sul suo probabile addio in estate. Nella sessione di Calciomercato invernale appena ... (spazionapoli)

A pochi giorni dall’addio alla Lazio, è già tempo di pensare al futuro per Maurizio Sarri: un futuro che potrebbe anche ... (calciomercato)

Roma, l’Inter aumenta il pressing per Smalling - Oltre a Dean Huijsen la Roma la prossima estate potrebbe perdere anche Chris Smalling. Il difensore inglese sarebbe finito nel mirino dell'Inter mesi fa, ...dailynews24

Cagliari, ancora personalizzato per Gaetano: il report dell'allenamento - Non si è ancora ripreso del tutto Gianluca Gaetano: dopo l'infortunio rimediato il 9 marzo ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato ...tuttonapoli

Inter, il retroscena su Acerbi: nei giorni scorsi ha rinnovato fino al 2027 - Negli ultimi giorni il suo nome è sulla bocca di tutti per via dei fatti accaduti in Inter Napoli, ma prima di quell`episodio, su cui sta facendo luce la procura.calciomercato