Napoli | De Laurentiis si affida a Benitez | è uno dei suoi fidati

(Di venerdì 22 marzo 2024) Aurelio Desta esplorando nuove possibilità e valutando nomi inaspettati per il futuro del. L’ipotesi trova conferma sulla Gazzetta dello Sport, che evidenzia un possibile cambiamento anche nel ruolo di direttore sportivo.è uno deiDa diverse settimane circola l’interesse delper Mauro Pederzoli, attuale direttore sportivo del Parma. Non L'articolo

Si apre nuovamente il capitolo direttore sportivo -Napoli. Le parole del diretto interessato sulle voci di un suo approdo in azzurro a fine stagione. In casa Napoli è pausa dopo l’1-1 maturato a San ... (spazionapoli)

Il presidente De Laurentiis ha pianificato un’ambiziosa rivoluzione in tre fasi per riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo dopo una stagione deludente. CALCIO Napoli – La ... (napolipiu)

CorSport - Nuovo allenatore Napoli: la short list di De Laurentiis, c'è un suo sogno. Anche Calzona resta in corsa - Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli Il Corriere dello Sport sottolinea come i prossimi 65 giorni siano decisivi per Aurelio De Laurentiis anche in tal senso. Il presidente del deve decidere a chi ...msn

Il Roma - Calzona non sarà confermato: ADL ha già avuto qualche colloquio con altro tecnico - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma ...tuttonapoli

Juan Jesus e Acerbi: oggi le audizioni Osimhen & C al lavoro senza Calzona - Gli accordi tra Aurelio De Laurentiis e la Federazione di Bratislava erano del ... e per questo a Bratislava gli hanno dato il via libera per guidare pure il Napoli, in un momento della stagione in ...napoli.repubblica