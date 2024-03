Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque | Giuseppe Brindisi al suo posto alla conduzione

(Di venerdì 22 marzo 2024)non saràdi5 per la puntata del 22 marzo, al suo. Semplici motivi familiari per la conduttrice, che sirà anche per una puntata a inizio aprile.

Niente conduzione della puntata del 22 marzo di Pomeriggio5 per Myrta Merlino. A svelare il “forfait” della giornalista napoletana nella trasmissione di questo venerdì è Dagospia, che specifica che ... (iltempo)

Myrta Merlino oggi niente Pomeriggio Cinque per Myrta Merlino . La conduttrice si ferma per una puntata e sarà sostituita ancora una volta da Giuseppe Brindisi, che aveva preso le sue redini ... (davidemaggio)

Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque : il motivo dell’assenza , quando torna Perché Myrta Merlino non conduce la puntata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, di Pomeriggio Cinque su Canale 5? ... (tpi)

Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque: il motivo dell’assenza, quando torna - Perché Myrta Merlino non conduce la puntata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, di Pomeriggio Cinque su Canale 5 Ve lo diciamo subito: la conduttrice si è fermata per una puntata e sarà sostituita ancora ...tpi

Discovery vuole Amadeus dopo Fabio Fazio e la Rai rischia di perdere anche Sanremo che fa gola a Mediaset - Il contratto di Amadeus in Rai sta per scadere: rimarrà sulla tv di Stato o andrà a Discovery come Fabio Fazio o addirittura a Mediaset insieme a Sanremonotizie.virgilio

Myrta Merlino oggi di nuovo assente a Pomeriggio 5 C’è malumore - Myrta Merlino sta per lasciare Pomeriggio 5 Difficile a dirsi ma oggi pare sarà assente: ecco perchè la conduttrice salterà la puntata del 22 marzo 2024 ( secondo Dagospia) ...ultimenotizieflash