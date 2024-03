Muore soffocato | operaio travolto dal terreno che cede nello scavo stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lucca, 22 marzo 2024 – E’ morto in pochi drammatici e fatali secondi,dale da una fetta di asfalto che gli sono franati addosso alle spalle mentre lavorava chino su una tubatura fognaria in quello. Forse è anche rimasto ferito ed è svenuto nel crollo, non riuscendo così a liberarsi in tempo e a salvarsi. L’ennesima e assurda tragedia sul lavoro si porta via Luca Giannecchini, 51 anni residente alla Cappella,della ditta “Edil Pizzi“ di Pescaglia. Lascia sotto choc la moglie Lucia Sarconio, operatrice al centralino di Sistema Ambiente, e due figli: un bimbo di 5 e una bimba di 2 anni. Il tragico infortunio sul lavoro è accaduto ieri mattina alle 8,30 in via dei Dorini 222 a Sant’Alessio. A dare l’allarme è stato un collega che era a fianco a lui e ha cercato ...