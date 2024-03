(Di venerdì 22 marzo 2024)delamichevole in programma negli Stati Uniti alle ore 22:delladeltra, amichevole in programma negli Stati Uniti. Dirige la sfida l’arbitro Rubiel Vazquez.DELAl 3? l’arbitro ha assegnato un rigore alper un fallo di Buongiorno su Rondon.

MOVIOLA Juve Frosinone Coppa Italia : tutti gli episodi chiave del match valevole per i quarti di Finale della competizione La Juve ha ospitato il Frosinone nel match valido per i quarti ... (calcionews24)

L’Italia affronta il Venezuela in amichevole negli Stat Uniti: sintesi , moviola , tabellino , risultato e cronaca live L’Italia di Luciano Spalletti affronta il Venezuela in amichevole negli Stat ... (calcionews24)

Italia Venezuela LIVE: le formazioni ufficiali - L’Italia affronta il Venezuela nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti verso Euro 2024. Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve dall’inizio per ...juventusnews24

Amichevole negli Usa per l’Italia di Spalletti. Avversaria della Nazionale azzurra sarà il Venezuela: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live - Amichevole negli Usa per l’Italia di Spalletti. Avversaria della Nazionale azzurra sarà il Venezuela: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Doppio impegno amichevole per l’Italia di Spalletti.milannews24

Moviola Italia-Venezuela, l’episodio chiave del match - L’episodio chiave del match amichevole in programma negli Stati Uniti alle ore 22: Moviola Italia-Venezuela L’episodio chiave della Moviola del match tra Italia e Venezuela, amichevole in programma ne ...calcionews24