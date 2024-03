Tempo di lettura: 2 minutiSi rinnovano, anche in vista del Consiglio Regionale Elettivo di Azione Cattolica del prossimo 7 aprile, le responsabilità in seno ai Movimenti dell’AC diocesana. Il ... (anteprima24)

Movimento Lavoratori di AC, Giovanni Pio Marenna eletto nuovo segretario diocesano - Dopo 12 anni s’è ricostituito nell’Azione Cattolica della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti il Movimento Lavoratori. Nella serata di ieri, presso la sala teatro di Casa Santa Rita ...ntr24.tv

Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche in Sardegna - Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche in Sardegna: danni per 208 milioni di euro. L’allarme delle imprese artigiane sarde: mancano più di 8mila addetti ma il 21,4% dei giovani è ...sangavinomonreale

Maserati, il calo vendite spaventa : "Preoccupazione per i Lavoratori" - Barbara Moretti (Movimento 5 stelle) ha riconosciuto che "il confronto ... sta scaricando possibili rallentamenti del mercato e problemi sulla parte più debole e cioè sui Lavoratori, in cassa ...ilrestodelcarlino