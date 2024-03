MotoGP | risultati e classifica pre-qualifiche GP Portogallo 2024 | Bastianini in testa | Bagnaia accede al Q2

(Di venerdì 22 marzo 2024) Eneaha firmato il miglior tempo nelle prove del GP del, seconda tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati ufficiale ha stampato il tempo di 1:38.057 e ha preceduto di 118 millesimi Jack Miller (KTM). Terza piazza per Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini, appena davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin. Brad Binder è quinto con la KTM, a precedere la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Maverick Vinales. Francescoè ottavo con l’altra Ducati ufficiale edirettamente al Q2 delle, proprio come Fabio Quartararo e Alex Rins con le due Yamaha ufficiali. Tra i costretti al Q1 spiccano Alex Marquez, Aleix Espargarò, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Di ...

