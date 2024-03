MotoGP | prove libere GP Portogallo oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lasi prepara ad aprire le danze del secondo round della stagione. Il paddock raggiunge la pista di Portimao, in, per proseguire il campionato 2024, iniziato due settimane fa con il Gran Premio di Qatar. Il primo weekend dell’anno ha visto Jorge Martin vincere la Sprint Race, con Francesco Bagnaia che ha poi avuto la meglio nella gara domenicale. E’ proprio il ducatista campione in carica che qui inaveva ottenuto la vittoria di entrambe lee sogna di farlo anche nella stagione corrente. Il fine settimana si aprirà venerdì 22 marzo con la prima sessione di, prevista per le 11:40 italiane. Nel pomeriggio, alle 15:55, andrà poi in scena il pre qualifiche. I ventidue piloti in griglia saranno poi richiamati in pista sabato 23, poco prima ...