MotoGP | Marc Marquez spaventa tutti nelle FP1 a Portimao Bagnaia parte a rilento da tradizione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il weekend disi apre con una prima sessione di prove libere abbastanza interlocutoria in attesa di fare davvero sul serio nel pomeriggio con le pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo atto stagionale del Mondiale. La FP1 non ha fornito delle indicazioni rilevanti sui possibili valori in campo, a causa di un asfalto ancora chiazzato (dopo la pioggia della scorsa notte) e quindi poco performante. Il miglior tempo del turno, ottenuto dain 1’40?484, è infatti più lento di oltre 3? rispetto al record della pista e ai crono che verranno firmati sull’asciutto in condizioni ottimali. Il fenomeno spagnolo del Team Gresini ha comunque confermato le sue qualità di guida su pista ibrida anche in sella alla Ducati GP23, dimostrandosi ancora una volta un interprete eccezionale in ...