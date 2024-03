MotoGP | Marc Marquez | “Giornata molto positiva | ma vedo ancora 2-3 piloti un po’ più forti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bilancio decisamente positivo peral termine del venerdì di Portimao, in cui ha firmato un ottimo terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024 accedendo direttamente al Q2 di domattina. Segnali incoraggianti anche sul ritmo con gomme usate in vista della Sprint e soprattutto della gara lunga, in attesa di capire come potranno cambiare i valori in campo con l’evoluzione della pista attesa nei prossimi due giorni. “È stata una, sonocontento. È arrivata una scivolatina in curva 5 ma è comunque un buon venerdì, abbiamo lavorato bene e soprattutto con la gomma usata il passo è stato abbastanza buono. Sappiamo dove dobbiamo lavorare, so dove devo migliorare io con lo stile di guida, e domani proveremo a fare un altro step. ...