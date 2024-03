MotoGP | Jorge Martin | “Devo migliorare il mio feeling con la GP24 | non guido come vorrei”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una giornata non semplice perla prima del week end del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di. La pioggia del mattino ha condizionato non poco lo stato dell’asfalto, reso decisamente sporco e infido. Per questo, affrontare per i piloti il circuito è stato complicato. L’iberico del Team Pramac ha concluso in quarta posizione nell’overall, rientrando nel novero dei qualificati alla Q2 di domani. “Non credo che le condizioni fossero ideali per girare con una, ma non possiamo controllare il meteo. Speriamo che domani ci possano essere meno problemi“, ha raccontato ai media. L’iberico, comunque, si è mostrato contento delcon le mescole in ottica gara, avendo un bel rendimento con il compound medio. “Il bilancio è positivo. ...