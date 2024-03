MotoGP | GP Portogallo 2024 | nelle pre-qualifiche di Portimao vola Bastianini davanti a Miller e Marquez

Dopo la prima sessione di prove libere andata in scena in mattinata, questo pomeriggio i piloti sono scesi nuovamente in pista per affrontare le pre-qualifiche e vedere chi partirà direttamente ... (metropolitanmagazine)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 17.06 La nostra DIRETTA LIVE delle free practice del GP del Portogallo di MotoGP finisce qui. Grazie per ... (oasport)

MotoGP, GP Portogallo: le pre-qualifiche di Portimao in diretta LIVE - A Portimao MotoGP di nuovo in pista per le pre-qualifiche, in corso ora su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : i primi 10 strapperanno il pass per il Q2 di sabato. Scivolata senza ...sport.sky

MotoGP | GP Portogallo 2024, FP1: Marc Marquez davanti, Bagnaia 13° - Inizia nel segno della Ducati – e come potrebbe essere altrimenti – il weekend della MotoGP a Portimao. Nelle FP1 il pilota più veloce è stato Marc Marquez, che ha piazzato la sua GP23 del team ...formulapassion

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Portogallo 2024: Marc Marquez svetta, Bagnaia non rischia - Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Portogallo 2024, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo si è distinto in sella ...oasport