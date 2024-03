MotoGP | Francesco Bagnaia soddisfatto | “Abbiamo capito l’errore di oggi | domani saremo veloci sin da subito”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sta diventando una costante e tale si è confermata:fa grande fatica al venerdì. In ogni caso il due volte campione del mondo, per il rotto della cuffia centrando l’ottavo posto all’ultimo tentativo, è riuscito ad accedere direttamente al Q2 del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Vedremo se effettuerà una nuova crescita nella giornata di. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nonavuto troppe difficoltà, il discorso è che lavoriamo costantemente. La GP24 ha bisogno di qualcosa di diverso su questa pista e non è stato semplice perché la pista si è pulita dopo un po’ di tempo e non sapevamo dove andare a parare”. “preso quindi una strada che era sbagliata etorneremo ...

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale riprende il proprio percorso. Il prossimo appuntamento è in Portogallo, sull’impegnativo e spettacolare tracciato di Portimao . I piloti dovranno ... (oasport)

Francesco Bagnaia è apparso carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del ... (oasport)

Moto: Portogallo; Bastianini il più veloce nelle prequalifiche - E' di Enea Bastianini il primo tempo nelle pre-qualifiche per il gran premio del Portogallo di MotoGP, seconda prova del motomondiale ... Ottavo tempo per Francesco Bagnaia che ha trovato il pass per ...ansa

MotoGP | Gp Portogallo Prove: Bastianini comanda, Marc Marquez terzo, Bagnaia dentro in extremis - MotoGP Gp Portogallo Prove – Enea Bastianini su Ducati ha ottenuto il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio del Portogallo, unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2. Il #23 ...motograndprix.motorionline

MotoGP / GP Portogallo 2024, PR: Bastianini comanda davanti a Miller e M. Marquez, Bagnaia 8° - Qualificati anche Marc Marquez – 3° malgrado una caduta nel finale – e Francesco Bagnaia. Qualche difficoltà in più per il campione del mondo, ottavo davanti alle due Yamaha, sorprendentemente in ...formulapassion