MotoGP | Enea Bastianini | “La GP24 si adatta meglio al mio stile di guida | devo lavorare sul passo gara”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un venerdì che non si presentava da un po’.ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico del primo giorno del week end del GP del Portogallo, secondo round del Mondiale 2024 di. Sulla pista di Portimao, il romagnolo ha siglato il crono di 1:38.057, precedendo sulla Ducati ufficiale l’australiano Jack Miller (KTM) e lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini), rispettivamente di 0.118 e di 0.153. Un po’ in difficoltà Francesco Bagnaia, ottavo a 0.484, mentre l’iberico Jorge Martin ha concluso quarto sulla Ducati Pramac a 0.231 dalla vetta. “Effettivamente era da un po’ di tempo che non concludavanti a tutta la prima giornata di un week end. All’inizio non è stato semplice perché ho avuto gli stessi problemi del Qatar. Ci abbiamo poi lavorato e almeno sul time-attack ho avuto buone sensazioni, ...

Enea Bastianini , dopo aver firmato il terzo tempo in qualifica, ha concluso in sesta posizione la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP . Un ... (oasport)

Per quanto visto nei test invernali ed in qualifica (3° tempo), va in archivio con un bilancio al di sotto delle aspettative il primo weekend di gara della stagione per Enea Bastianini . Il romagnolo ... (oasport)

MotoGP | Portimao, Prove: Bastianini al top, le Yamaha in Q2 - Davanti al piemontese c'è l'Aprilia di un Maverick Vinales in ripresa da un violento attacco di gastorenterite che lo aveva colpito ieri. La sua è la unica RS-GP ad aver staccato il pass per la Q2, ...it.motorsport

Bastianini detta il passo nel venerdì di Portimao. Bagnaia avanza col brivido, in crescita Bezzecchi - Enea Bastianini batte un colpo dopo un round inaugurale al di sotto delle aspettative in Qatar e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024, valido come ...oasport

MotoGP | Gp Portogallo Prove: Bastianini comanda, Marc Marquez terzo, Bagnaia dentro in extremis - MotoGP Gp Portogallo Prove – Enea Bastianini su Ducati ha ottenuto il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio del Portogallo, unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2. Il #23 ...motograndprix.motorionline