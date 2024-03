MotoGp del Portogallo | Enea Bastianini è primo nelle Prequalifiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Portimao, 22 marzo 2024 – Tante cadutedel Gran Premio dia Portimao. Domenica i migliori piloti al mondo si sfideranno per ilgradino del podio, della competizione in. E nella seconda tappa della stagione 2024, ci sono state le prove del venerdì.ha dato battaglia e si è preso il miglior tempo. Ha ottenuto il diritto di accedere alla Q2. Il pilota della Ducato è stato capace di staccare gli avversari con un ottimo 1:38.057. Dietro di lui, si sono piazzati Jack Jack Miller (Red Bull KTM ) e Marc Marquez (Ducati Gresini). Quest’ultimo si è confermatoprime posizioni dopo aver terminato in vetta le libere della mattinata. Pecco Bagnaia ha ottenuto l’ottava posizione, piazzandosi tuttavia ...

