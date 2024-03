MotoGP | Bastianini sulle libere in Portogallo | “Meglio con la gomma soft”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il pilota della Ducati Gresini Eneaha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine del venerdì del Gran Premio del, in scena sul tracciato di Portimao: “Era da un po’ di tempo che non finivo primo nella classifica dei tempi. È stata una giornata così e così: non siamo partiti col piede giusto, ma poi siamo cresciuti. Abbiamo riscontrato gli stessi problemi del Qatar, ma con laè andata bene. Ci manca ancora uno step con lamedia“. L’italiano ha poi proseguito: “In ingresso di curva faccio sempre la differenza e con questa moto mi trovo bene in quella fase. Ai test di Sepang sono arrivato molto pronto e ho fatto tanti giri, riuscendo a cucirmi la moto addosso. Il nuovo freno a motore di questa moto mi sta aiutando parecchio“. SportFace.