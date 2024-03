Moto 2 | risultati e classifica prove libere GP Portogallo 2024 | doppietta Gresini con Gonzalez e Arenas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Terminate le primedel GP delper la2, con unadel Team, conrispettivamente primo e secondo. Terzo il futuro pilota Ducati, Fermìn Aldeguer. Sesto Arbolino a un secondo dalla vetta. Tra gli altri italiani troviamo Vietti in nona posizione e Foggia in ventesima. Da segnalare il rientro di Jake Dixon che dopo l’importante caduta in Qatar, rientra da subito in pista e sigla il quinto tempo di questa sessione. Ancora out Salac dichiarato unfit, rientrerà probabilmente durante il GP del Texas. Sessione condizionata dalla pista sporca, ma i tempi sono andati via via migliorando così come le condizioni del tracciato. Si prevede quindi una sessione di...