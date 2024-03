Moto 2 | risultati e classifica pre-qualifiche 1 GP Portogallo 2024 | Alonso Lopez in testa

(Di venerdì 22 marzo 2024) C’èinalla sessione di pre-1 di2 del Gran Premio del. Il pilota del Team Speed Up chiude davanti a tutti con il tempo di 1:42.362, braccato da Aron Canet che si ferma a soli 13 millesimi dal suo crono. Terzo lo statunitense Joe Roberts, mentre bisogna scendere fino all’ottava piazza per trovare il primo degli italiani, Tony Arbolino. Chiude la top 10 Celestino Vietti, mentre è 13° Dennis Foggia. Di seguito ladei primi dieci: 1 21 A.1:42.362 2 44 A.Canet +0.013 3 16 J.Roberts +0.183 4 18 M.Gonzalez +0.197 5 24 M.Ramirez +0.281 6 54 F. Aldeguer+0.490 7 96 J.Dixon +0.497 8 14 T. Arbolino +0.542 9 75 A.Arenas +0.559 10 13 C.Vietti +0.646 SportFace.

