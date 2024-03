Moschee abusive | un censimento contro illegalità e propaganda | il piano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una battaglia di civiltà, per il rispetto delle nostre tradizioni, della convivenza civile e delle nostre leggi. Una diatriba da risolvere nelle nostre città prima, a Bruxelles poi. Un tema sul quale la sinistra, non da oggi, fa orecchi da mercante. Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, torna sulla questione Islam durante un inorganizzato nella sua Toscana. “Censire i luoghi di culto non autorizzati e impedire che vi permangano situazioni di, replicando a livello nazionale il modello del comune di Grosseto che ha portato alla chiusura di una moschea abusiva travestita da finto centro culturale islamico. La chiusura della moschea abusiva di via Trento è avvenuta grazie a una serie di accertamenti anche fotografici, effettuati dalla polizia locale, i quali hanno documentato che in quei locali non si faceva alcuna attività ...