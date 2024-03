Mosca | spari ed esplosioni in una sala concerti | è strage

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) In un tragico episodio che ha scosso la comunità internazionale, tre uomini in mimetica hanno seminato il terrore presso il Crocus City Hall, una notasituata nelle vicinanze di. L’incidente, caratterizzato daed, ha lasciato un bilancio drammatico di almeno 12 persone uccise e 35 ferite, secondo quanto riportato dai media russi. L’attacco è avvenuto in un momento in cui l’edificio ospitava centinaia di spettatori, venuti per assistere a un concerto. Fonti locali indicano che gli aggressori avrebbero fatto uso di mitragliatrici, intensificando ulteriormente il panico tra la folla. La situazione è degenerata quando è stata lanciata una granata o una bomba incendiaria, provocando un incendio che, al momento delle prime informazioni, continua a divampare. Il fuoco ...