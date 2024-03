Mosca | spari ed esplosioni in una sala concerti | è strage | il video con la gente colpita a sangue freddo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tre uomini in mimetica hanno fatto esplodere ordigni ed hanno sparato sulle persone presso il Crocus City Hall, una notasituata nelle vicinanze di. L’attentato ha per ora un bilancio drammatico ma purtroppo non definitivo di almeno 40 morti e 100 feriti, mentre 200 persone sarebbero ancora dentro l’edificio. I cadaveri delle vittime sono anche fuori dall’edificio, come è visibile in molti filmati che hanno già cominciato a circolare. Le autorità sono prontamente intervenute, evacuando molte delle persone presenti, ma la situazione rimane critica. La rapidità e la ferocia dell’attacco hanno messo in luce la vulnerabilità di luoghi pubblici di grande affluenza, in un momento in cui le tensioni internazionali sono particolarmente elevate. Ildelle persone in fuga sotto gli ...