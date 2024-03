Mosca riscopre il terrorismo dell' Isis

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) «Siamo chiari, l’Ucraina non ha assolutamente nulla a che fare con questi eventi» ha tenuto subito a precisare il consigliere del presidente’Ucraina, Mykhailo Podolyak. Detto questo, l’attentato terroristico andato in scena venerdì sera alla celebre Sala concerti Crocus City Hall di, ha fatto almeno 40 morti e più di 100 feriti, dopo che alcuni aggressori armati e vestiti in mimetica – tre uomini, secondo le fonti più accreditate – hanno fatto irruzione nel popolare locale per spettacoli e hanno aperto il fuoco indiscriminatamente contro i presenti, stimati in almeno cinquemila persone. Il locale ha poi preso fuoco (o è stato dato alle fiamme, la differenza è sottile, visto che numerosi testimoni hanno parlato di molotov lanciate nel locale) mentre i terroristi si sono dati alla fuga e, al momento in cui scriviamo, sono tuttora ricercati a ...